KLİMİK Derneği’nden Omicron varyantı açıklaması

28 Kasım 2021 Pazar, 17:31

Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), yeni ortaya çıkan koronavirüs Omicron varyantı ile ilgili bilgi ve değerlendirmelerini 10 maddelik bir açıklamayla kamuoyu ile paylaştı.

Şu an için yeni varyantla ilgili kesinleşmiş ve güvenilir veriler bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Tahminler iyimser olunmasını destekler nitelikte olmamakla birlikte, gereksiz ve zamansız bir panik havasına girmek için de bir neden yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat çekilerek, "Bilinen korunma yöntemleri hala geçerliliğini korumaktadır” dendi. Açıklamada devamla, "Ortak kanı mevcut aşılar ya da geçirilmiş infeksiyonların sağladığı bağışıklığın en azından ağır hastalık ve ölüme karşı koruyuculuklarını sürdürecekleri yönündedir" ifadelerine yer verildi.

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan 10 maddelik açıklama şöyle: