Omicron'un BA.2 alt varyantında 2 semptoma dikkat!

23 Mart 2022 Çarşamba, 13:43

İngiliz medyası, orijinal Covid-19’dan çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının alt türünün de çok hızlı bulaştığını yazdı. Genetik dizilimi dolayısıyla orijinal Omicron varyantına çok benzeyen ve tespit edilmesi daha güç olan Omicron BA.2 varyantının ise iki önemli semptomu olduğu vurgulandı.

Sözcü'nün aktardığına göre, uzmanlardan ve İngiltere’de yapılan ZOE Covid-19 araştırma grubunun sonuçlarını paylaşan İngiliz basını Omicron BA.2’nin hastalığın başında iki semptom gösterdiğini ve bunlardan birinin halsizlik olduğunu aktarırken diğerinin ise baş dönmesi olduğunu yazdı. Haberlerde, “Bu semptomlar hastalıktan bulaştıktan iki-üç gün içinde ortaya çıkabilir ve vücutta daha uzun süre kalabilir. Eğer bu semptomlar sizi birkaç gün rahatsız ediyorsa doktorunuza görünün” denildi.

Öte yandan İngiltere’de Covid-19 geçirenlerin yaşadıklarını aktardığı ZOE Covid-19 araştırma grubunda gizli Omicron olarak da bilinen Omicron BA.2’nin diğer semptomları da sıralandı. Koronavirüs geçirenlerin yüksek ateş, aşırı halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, kalp atış hızının hızlanması gibi semptomları kayıtlara geçirdiği belirtildi.

BA.2 varyantının genelde ciğerleri etkilemediğini aktaran uzmanlar, koku ve tat kaybının ve nefes darlığının ise bu varyantta olmadığı kaydedildi.