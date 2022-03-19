Omicronun yeni varyantına ilişkin Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama

19 Mart 2022 Cumartesi, 19:11

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron'un yeni varyantı BA2 Koronavirüs varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Omicronun küçük kardeşi olarak bilinen BA.2, ilk olarak 2021 yılının Aralık ayının sonunda Hindistan ve Güney Afrika'da tespit edildi.

En az 43 ülkede görülen BA.2 varyantının 20'den fazla mutasyona uğradığı ve bunların yarısının da başak proteininde olduğuna dikkat çekildi.

“OMİCRONA GÖRE 2 KAT DAHA FAZLA”

Ceyhan da sosyal medya hesabından BA.2 varyantı ile ilgili uyarılarda bulundu.

İngiltere ve Danimarka'dan örnek veren Ceyhan, Türkiye’nin henüz BA.2 varyantının etkisini yaşamaya başlamadığını belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

Omicronun yeni varyantı BA2, omicrona göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor.





İngiltere'de BA2 sonucu çocuklarda hastane yatışları omicrona göre 2 kat daha fazla. Danimarka'da 6 haftadır yüksek ölüm devam ediyor.

“UMARIM BİZİ SEVMEZ”

Biz henüz BA2 etkisini yaşamaya başlamadık. Umarım bizi sevmez. Yoksa sınır güvenliği, yurtiçi tedbirler, aşı sistemini oluşturmak aylar alır.





COVID'den bıktık ve yorulduk. Ama o bizden bıktı mı, emin değilim.

Omicron’un yeni varyantı #BA2 #omicron a göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor. İngiltere’de BA2 sonucu çocuklarda hastane yatışları omicron’a göre 2 kat daha fazla. Danimarka’da 6 haftadır yüksek ölüm devam ediyor. pic.twitter.com/oSGtmRB27T — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) March 19, 2022

BULAŞ RİSKİ DAHA YÜKSEK

Omicronun çeşitli alt varyanlardan biri olan BA.2'nin daha bulaşıcı olduğu bildirilirken; Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'ya göre, 25 Ocak itibarıyla küresel GISAID veri tabanına gönderilen örneklerin yaklaşık yüzde 99'unun bu alt varyant olduğu da belirtilmişti.

Danimarka'da SSI'ın 8500 hane ve 18 bin birey üzerinde yaptığı araştırmada BA.2'nin, BA.1'e kıyasla "önemli ölçüde" daha bulaşıcı olduğu sonucuna varılmıştı.