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OMÜ’ye cinsiyet değiştirme sorgusu

OMÜ’ye cinsiyet değiştirme sorgusu

29.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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OMÜ’ye cinsiyet değiştirme sorgusu

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, cinsiyet değişikliği ameliyatlarının yapıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) son 10 yılda gelen taleplerin raporunu istedi.

OMÜ yönetimi, Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’ndaki profesörlerden bilgi talep edildi. Acele olarak gönderilen yazıda, cinsiyet değiştirme talebi reddedilenlerin, cinsiyet değiştirme talebi kabul edilenlerin ve cinsiyet değiştirme talebi kabul edilerek cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılanların yıllara göre erkek ve kadın sayısındaki dağılımı tespit edilmesi istendi.

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