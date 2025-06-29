OMÜ’ye cinsiyet değiştirme sorgusu

OMÜ yönetimi, Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’ndaki profesörlerden bilgi talep edildi. Acele olarak gönderilen yazıda, cinsiyet değiştirme talebi reddedilenlerin, cinsiyet değiştirme talebi kabul edilenlerin ve cinsiyet değiştirme talebi kabul edilerek cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılanların yıllara göre erkek ve kadın sayısındaki dağılımı tespit edilmesi istendi.