OMÜ’de son dakika değişikliği: Tepkilerin odağındaki isim konferans programından çıkarıldı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:22

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:22

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde 17 Nisan’da düzenlenmesine karar verilen hukuk konferansına, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal eden raporda imzası olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin davet edilmesi tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin hazırlanan raporda imzası bulunan Gedikli’nin konuşmacı olması, CHP Samsun İl Başkanlığı tarafından protesto edildi.

CHP, konferans günü fakülte önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurmaları üzerine OMÜ’den yapılan açıklamada, Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin sağlık gerekçesiyle etkinliğe katılamayacağı belirtildi. Konferans, aynı gün Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

DEMOKRASİ KAZANACAK

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da Fethi Gedikli'nin Samsun'a konuşmacı olarak gelecek olmasına, "Fethi Gedikli isimli cübbeli darbecinin, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilmesini kabul etmiyoruz. Hukuku katledenlerin, hukuk hakkında sarf edecekleri lafların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Cuntacılar ve cübbeli maşaları kaybedecek! Hukuk kazanacak. Gençler kazanacak. Halk kazanacak. Demokrasi kazanacak. Ekrem İmamoğlu kazanacak” açıklaması ile tepki gösterdi.