Önce 2 araca çarptı sonra takla attı: Çok sayıda yaralı

13 Mart 2022 Pazar, 18:41

Kaza, Merter E5 Karayolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Y. idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlerken bilinmeyen nedenle önce 34 GE 9024 plakalı araca, daha sonra Murat A.’nın kullandığı 38 AL 172 plakalı araca çarpıp takla atarak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E5 üzerinde yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından takla atan araçta bulunan Burak Y., Eren T. ve Onur İ. kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu. Sağlık ekipleri takla atan araçtaki 4 kişi ile 34 GE 9024 plakalı araçta bulunan 1 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Takla atan aracın çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.

“ÇOK HIZLILARDI”

Kazaya karışan sürücülerden Murat A., ölümden döndüklerini ifade ederek, “Biz istikametimizde giderken diğer arabaya çarpmış sonra bizim arkamızdan çok kötü bir şekilde çarptıktan sonra önümüzde takla atarken gördüm. Durmak zorunda kaldım arabamızın hali ortada. Bizde herhangi bir şey yok. Alkollü olduklarını düşünüyorum çok hızlılardı” diye konuştu.