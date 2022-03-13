Milas'ta feci olay: Trafik kazasına müdahale ediyordu...
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale edip, dubaları kaldırdığı sırada otomobilin çarptığı polis memuru Özgür Erikmen (40) ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Milas- Bodrum karayolu Karakaya mevkisinde meydana geldi. Bölgede meydana gelen tek taraflı trafik kazasının ardından hafif ticari aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgede, ihbarla gelen polis ekiplerince duba koyulup, trafik kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından polis memuru Özgür Erikmen, dubaları yoldan kaldırdığı sırada, iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 ADV 818 plakalı TIR, önünde ilerleyen 48 ADN 386 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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