Ümraniye'de İETT otobüsü buzlanan yolda kaza yaptı
İstanbul'da buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı.
Kaza, Ümraniye'nin Parseller Mahallesi'nde dün saat 14.30 (13.03.2022) sıralarında meydana geldi.
Yücel Ünlü'nün kullandığı İETT otobüsü, sokak içerisindeki buzlama nedeniyle kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcuları tedbir amaçlı kontrolden geçirirken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Belediye ekipleri ise, otobüsün kaydığı yerde tuzlama yaptı. Sokakta yan dönerek yolu kapatan İETT otobüsü, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Otobüs sürücüsü Yücel Ünlü, "Araç buzlanmadan dolayı kaydı. Kontrolsüz bir şekilde duvara vurdu. Otobüsün içerisinde iki kişi vardı. Onlar da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece otobüsün ön camı kırıldı" dedi.
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Kazayı gören Ahmet Hakan Doğan, "Otobüs sokağın başından aşağı doğru ilerliyordu. Yolda buzlanmadan dolayı ilerlerken, otobüsün tekerleri kitlendi. Otobüs kaymaya başladı. Ben de o sırada cep telefonun kamerasıyla kayıt ettim. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaş yoktu. Otobüs önce park halindeki otomobile çarptı. Daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durdu. Otobüsün ön camında hasar oluştu" şeklinde konuştu.
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