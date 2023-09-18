Önce annesini ve ablasını darbetti, sonra 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Samsun’un Bafra ilçesinde önce annesini ve ablasını darbeden şahıs, daha sonra ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak kaçtı.
Olay, Fatih Mahallesi Özbek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde S.A.’nın (25) annesi ve ablası kendilerini darbettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince aranan S.A., öğleden sonra ağabeyinin kayınvalidesinin oturduğu Söyler Sitesi’ne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, burada kendi ağabeyine küfür etti. Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ.(25) de “Kime küfür ediyorsun?” diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine S.A., cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan C.İ., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan S.A.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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