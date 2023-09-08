Mersin'de dehşet: 7 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini bıçakladı

Mersin'in Mut ilçesinde, Mustafa Topkaya (43), gittikleri misafirlikte 7 yaşındaki oğlu Mehmet'in boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:40
Mersin'de dehşet: 7 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini bıçakladı
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Meydan Mahallesi'nde gece saatlerinde Mustafa Topkaya, iddiaya göre, oğlu Mehmet'i de yanına alarak bir yakınına misafirliğe gitti. Mustafa Topkaya, henüz bilinmeyen nedenle bıçakla oğluna saldırdı.

Küçük Mehmet'in boğazını kesen baba, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Mustafa Topkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Mustafa Topkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. 


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112 Acil Mersin

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