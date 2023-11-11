Önce aracın anahtarını sonra aracı çaldı!

Ümraniye'de bir işyerinin girişindeki kasadan araç anahtarını alan şahıs, ardından işyeri otoparkında bulunan lüks aracı çaldı.

İHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:34
Önce aracın anahtarını sonra aracı çaldı!
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir hırsız önce işyerinin girişindeki araç anahtarını, ardından da o anahtarla otoparkta bulunan Mercedes markalı lüks aracı çalıp kaçtı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri incelenen kamera görüntülerinden şüpheli Özgür G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Özgür G.’nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri yürütülüyor.


Ümraniye araç oto hırsızlığı hırsız

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