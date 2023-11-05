WhatsApp sonunda getirdi: Hesap hırsızlığı tarih oluyor

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:56

Güncelleme: 05.11.2023 - 13:56

WhatsApp'ın beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, kişisel e-postalarını kullanarak hesaplarını doğrulamaları gerektiği bir bildirim aldılar. Ancak bu özellik şu an için sınırlı sayıda beta kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor.

E-posta doğrulama özelliği, WhatsApp ekibinin Ağustos ayından bu yana üzerinde çalıştığı bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Bu yeni doğrulama yöntemi, kullanıcıların hesaplarına ek bir güvenlik katmanı eklemeyi amaçlıyor ve hesaplara yetkisiz erişimi daha zor hale getirecek.

Henüz oldukça sınırlı bir grup kullanıcı tarafından test edilen bu özellik, gelecekte tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Doğrulama işlemi oldukça basit görünüyor. Kullanıcılar sadece kendi e-posta adreslerini girmeleri gerekiyor ve ardından e-posta doğrulama işlemini tamamlamak için gelen kutularında bekleyen bir onay e-postası gelmesini bekliyorlar.

WhatsApp, kullanıcı güvenliği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor ve bu tür ek güvenlik adımları, hesapların korunmasına katkı sağlayabilir. Özellikle dijital platformlardaki güvenlik önlemleri her geçen gün daha da önem kazanıyor.