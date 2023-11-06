Çorum’da bir garip olay: 'Evimde hırsız var' diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın 5. kattan atladı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:57
Çorum’da bir garip olay: 'Evimde hırsız var' diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı
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Çorum'un il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de şizofreni hastası S.U. (38) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evinde hırsız olduğu söyledi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören S.U. oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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