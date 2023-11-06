Çorum’da bir garip olay: 'Evimde hırsız var' diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı
Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın 5. kattan atladı.
Çorum'un il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de şizofreni hastası S.U. (38) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evinde hırsız olduğu söyledi.
İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören S.U. oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı
- Dolar ve Euro düştü mü?
- 'Kifayetsiz muhterislerin işleri zorlaştı'
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Dilan Polat'ın arkadaşından tartışma yaratacak paylaşım
- Erdoğan 'açılış'ı yaptı, Özel'i hedef aldı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- C vitamini deposunun sezonu başladı: Kilosu 200 lira