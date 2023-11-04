Kendisine 'hırsız' diyen kişiyi bıçakladı!

Palandöken'de D.Ç., mahallede kendisine 'hırsız' diyerek iftira attığını ileri sürdüğü Muhammed Berat A.’yı ailesinin gözü önünde bıçakladı. Muhammed Berat A. hastaneye kaldırılırken, D.Ç. ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 08:55
Kendisine 'hırsız' diyen kişiyi bıçakladı!
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Erzurum'un merkez Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nde dün akşam 20.45 sıralarında feci bir olay yaşandı.

İddiaya göre, Muhammed Berat A. (24), mahalle sakinlerine D.Ç.’nin (17) hırsızlık yaptığını anlattı. Durumu öğrenen D.Ç., babası Fuat Ç.’yi de yanına alarak Muhammet Berat A. ile konuşmaya gitti.

GÖZALTINA ALINDI!

D.Ç. ve babası Fuat Ç. ile Muhammet Berat A., babası Serkan A. (48) ve kardeşi S.K.A. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, D.Ç., yanında getirdiği bıçakla Muhammed Berat A.'yı bileğinden, kalçasından ve karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muhammed Berat A. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, D.Ç. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


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