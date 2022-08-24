Önce aracına çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:17

Olay, merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracıyla trafikte ilerleyen M.D.'nin (39) otomobiline çarptı.

ATEŞ AÇIP KAÇTI

Ardından aracında bulunan pompalı tüfekle aşağı inen A.A., M.D.'nin üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Omuzundan vurulan M.D., çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından A.A., ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.