Önce Beyoğlu şimdi de Fatih: Polis tartıştığı kişiyi yüzünden vurdu

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:32

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde iddiaya göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile otopark görevlisi Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmaya çevredeki yurttaşlar da dahil oldu.

Tartışmanın büyümesiyle Emrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı.

Yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KOVALAMACADA 18 YAŞINDAKİ ZUHAL VURULDU

Öte yandan bugün, yine bir polis memuru, tabancasından çıkan kurşunlarla bir yurttaşı yaralayarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

İstanbul Beyoğlu’nda motosiklet hırsızlarını kovalayan polislerin ateş etmesi sonucu, o sırada olay yerinden geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız yaralanmıştı. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası iki polis gözaltına alındı.