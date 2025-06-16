‘Onlarca kadın avukata tehdit ve hakaret etmiş’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Hediye Gökçe Baykal, tehdit edildiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. Baykal, 2022 yılında P.D. isimli bir kadının kendisine mesaj attığını ve “Seni parçanı ayırarak arter karotis damarını (şah damarı) keseceğim” sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.

P.D. hakkında ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret kadına karşı tehdit’ suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması dün Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Türkiye Barolar Birliği (TBB), Antalya, Zonguldak, Kütahya, Ankara barolarının ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin katılma talepleri kabul edildi. Başka bir davadan P.D.’nin akıl sağlığı raporu beklenirken, mahkeme duruşmayı 22 Aralık tarihine erteledi.

NET EN AZ 15 DOSYASI VAR

Yaşananları Cumhuriyet’e anlatan Baykal, “Geçen celse sanığın başka dosyası var mı diye talepte bulunulmuştu. İzmir, Antalya, Malatya, Adana, Afyonkarahisar, Samsun, Konya'da birden fazla dosyası var. 15 tane net dosyası var. Buradaki müştekilerin hepsi avukat ve hepsi kadın. Yine hepsine tehdit mesajları atmış. Ceza dosyaları hala devam ediyor. Kararlı çıkanlar da olmuş ama devam ediyor. Bizim mahkememizde de bir dosya var, başka bir avukat kadına karşı işlediği suçtan dolayı. O davada akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilgin rapor istemiş mahkeme. Aynı mahkeme olduğu için bizim dosyamızdan tekrar istemedi. O dosyadan gelecek raporun sonucunu bekleyeceğiz” dedi. Baykal, “Avukatım Burak Yılmaz, ‘hepsi avukat ve kadın olduğundan dolayı bu suç işleniyor’ diyerek ek savunmasının alınmasını istedi sanıktan. Mahkeme ek savunmasını alınmasına karar verdi. Mesleğimden dolayı bana bunu yaptığı ortada, çünkü diğer bütün müştekiler de avukat ve kadın. Bir avukatlara karşı bir eylemi söz konusu” ifadelerini kullandı. İSTANBUL