Önce dövüldü sonra otomobille ezildi! Tülay Güçevin cinayetinde tutuklama
Ankara'da Tülay Güçevin (24) darbedildikten sonra otomobille ezilerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında önceki gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in, dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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