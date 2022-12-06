Önce dövüldü sonra otomobille ezildi! Tülay Güçevin cinayetinde tutuklama

Ankara'da Tülay Güçevin (24) darbedildikten sonra otomobille ezilerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 13:14
Önce dövüldü sonra otomobille ezildi! Tülay Güçevin cinayetinde tutuklama
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Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında önceki gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in, dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheliden Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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