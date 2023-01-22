Önce eşini sonra da kızını öldürmüştü: 76 yaşındaki cinayet sanığından 'Ben yapmadım' savunması

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:25

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 10:25

Kahramanmaraş'ta, kendisinden 22 yıldır haber alınamayan Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi Hayriye Fındıklıoğlu'na "Annem nerede?" diye sordu.

Anneannesinden "Almanya'ya gitti" cevabını alan kız, yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bir bilgiye ulaşamayınca nisan ayında Emniyet'e giderek, annesinin kayıp ve öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırmada Zeynep Tanıdır'ın babası Arap Tanıdır'ın da kayıp olduğu tespit edildi.

'ESKİ EVDE KAZI YAPMA GEREKİYOR'

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulurken, takip edildiklerinden habersiz olan Mehmet Tanıdır, telefonda annesine "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" dedi. Hemen harekete geçen ekipler, Ballıca Mahallesi'ndeki evde ve bahçesinde kazı çalışması yaptı ancak ceset bulamadı.

Kazı çalışmaları sırasında aile fertlerinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine Hayriye Fındıkoğlu, oğulları Mehmet Tanıdır, M.T., kızları F.Z., G.E. ile birlikte Fahri Çiftçi, C.Z. ve G.T. ve gözaltına alındı.

KEMİKLERİ ARKEOLOGLAR BULDU

Hayriye Fındıkoğlu, 7 Ağustos günü polisler tarafından eve götürüldü ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yer göstermesi yaptı. İş makinesi toprağın yüzeyini aldıktan sonra devreye arkeologlar girdi.

Cesetlerin vücut bütünlüğü bozulmadan çıkarılması için olay yerine getirilen arkeologlar, tarihi eser arar gibi ceset aradı ve çalışmalar sonunda Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır'a ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

İLK İFADESİ, "BEN YAPMADIM"

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri önce sürülen Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı.

Soruşturma sonunda eşi Arap Tanıdır'ın 1997'de av tüfeğiyle, kızı Zeynep Tanıdır'ı ise 2000 yılında zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen Hayriye Fındıkoğlu hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi hakkında da cinayete yardım etme suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savcı ve Emniyet'te susma hakkını kullanan Hayriye Fındıkoğlu, mahkemedeki ilk ifadesinde suçlamaları reddedip, "Ben yapmadım" dedi. Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi de suçlamaları kabul etmedi.

ZAMAN AŞIMI İDDİASI

Hayriye Fındıklıoğlu'nun avukat ise müvekkilinin suçlamaları reddettiğini, isnat edilen suçların işlendiği tarihte yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'na göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda zamanaşımının 20 yıl olduğunu, şu an yürürlükte olan TCK'nin 7'nci maddesinde "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" yazdığını belirterek müvekkilinin tahliye edilip beraatine karar verilmesini istedi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve adli tıp raporunun dosyaya girmesinin beklenmesine kara verip davayı erteledi.

Adli Tıp'tan gelecek olan rapor ile hem kemiklerin Arap Tanıdır ile Zeynep Tanıdır'a ait olup olmadığının hem de 2 kişinin kaç yıl önce ve nasıl öldüklerinin ortaya çıkabileceği bildirildi.