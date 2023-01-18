'Cep telefonu hırsızlığı' cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:42

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:44

Beyoğlu'nda cep telefonu çaldığını iddia ederek tartıştıkları 29 yaşındaki Samet Civelek'i bıçaklayıp öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa istenen cezalar belli oldu. Savcı, bir sanık için müebbet hapis cezası isterken, diğer sanıklar için ise ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapis cezası istedi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Faruk Aküzüm, İbrahim Bozdağ ve Tuncay Bektaş getirildi. Sanık avukatı Ebru Uluışık ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, 5 Mayıs 2022 tarihinde sanıklar Faruk, İbrahim ve Tuncay'ın Avcılar'da evde alkol aldıktan sonra gece saatlerinde Beyoğlu'na giderek gece kulübünde eğlendikleri, sabah saat 06.00 sıralarında sanıkların eğlence mekanından çıktıklarını ve Tarlabaşı'na gelerek burada bir taksi durağı önünde alkol almaya devam ettiklerini ifade etti.

Mütalaada, Faruk Akyüz'ün kaldırımda oturduğu sırada yanına gelen bir kadınla ücret karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığı ve bir ara sokağa gittiği, kısa bir süre sonra Akyüz'ün diğer sanıkların yanına gelerek birinin bıçak çekip telefonunu aldığını söylediği, bunun üzerine sanıkların üçü telefonun çalındığı bölgeye giderek hırsızı aramaya başladıkları anlatıldı.

Faruk Akyüz'ün ilişkiye girmek için anlaştığı kadının bir tekel bayine girdiğini gören sanıklar kadının buradan çıkmasını bekledikleri, kadın çıktığında sanıkların kadınla tartışmaya başladıkları aktarıldı.

MAKTULÜ BIÇAKLA YARALADIKTAN SONRA KOVALAMIŞLAR

Olay yerinde olan, alkol alan maktul Samet Civelek'in de tartışmaya dahil olduğu anlatılan mütalaada, sanıklar ve maktul arasında itişmenin olduğu sırada İbrahim Bozdağ'ın cebinde bulunan bıçakla Samet Civelek'in bacağına 4 defa salladığı sırada Civelek'in kendini geri çekerek darbeden kurtulduğu ve eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edildi.

Tartışmanın devamında İbrahim Bozdağ elindeki bıçakla Samet Civelek'i göğsünden yaraladığı, Tuncay Bektaş'ın da bu esnada Civelek'in üst bacak kısmına 2 defa bıçak sallamasına rağmen maktulün kaçmasından dolayı bu eyleminde teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı.

Diğer sanıklar Faruk ve İbrahim'in maktulün peşinden koşarak bir süre sonra yakaladıkları ve tekme, yumruklarla darp ettikleri, Samet Civelek'in buradan da kurtularak kaçtığı aktarıldı.

Mütalaada, maktul Civelek'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, Adli Tıp Kurumu raporunda Civelek'in ölüm nedeninin öldürücü nitelikte bir adet kesici alet yaralanma ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu ifade edildi.

ATK RAPORUNDA ÖLÜM NEDENİNİN BIÇAK DARBESİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Savcı mütalaasında sanıkların iştirak halinde kasten öldürme suçundan yargılandıklarını belirterek, bu suçtan yargılanmaları için suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurulması gerektiğini, olayın aniden gelişmesi, otopsi raporu doğrultusunda Samet Civelek'in ölümüne İbrahim Bozdağ'ın gerçekleştiği tek bıçak darbesinin sebep olduğu belirtildi. Mütalaada bu hususlar değerlendirildiğinde sanıklar arasında iştirak bulunduğuna dair somut delil bulunmadığı ifade edilerek sanıkların eyleminin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini aktarıldı.

BİR SANIĞA MÜEBBET İKİ SANIĞA 1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanık İbrahim Bozdağ'ın maktul Samet Civelek'e karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Savcı, diğer sanıklar Tuncay Bektaş'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis ve tahliyesine karar verilmesini, Faruk Akyüz'ün ise "Kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

SANIKLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Sanıklar mütalaaya karşı savunmalarında beraatlerini ve tahliyelerini istediler. Sanık avukatı Ebru Uluışık mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 Mayıs 2022 tarihinde şüpheliler Faruk Aküzüm, Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ'ın Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir eğlence mekanında sabaha kadar alkol aldıkları, sabah saat 06.00 sıralarından mekandan çıkıp bir taksi durağı önünde alkol almaya devam ettikleri anlatıldı.

Alkol alan şüphelilerin yanına siyah kıyafetli bir kadının geldiği, Faruk Aküzüm'ün bu kadınla para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştıkları ve bir sokakta bir eve gittikleri aktarıldı.

Şüpheli Aküzüm'ün kısa bir süre sonra arkadaşlarının yanına gelerek telefonun çalındığını söylediği, şüphelilerin üçünün telefonu aramaya başladığı. Olay yerinde bulunan alkollü maktul Samet Civelek'in şüphelilerin yanına geldiği ve Aküzüm'ün telefonunu çalan kişinin Civelek olduğunu söylediği, ardından şüpheliler ile Samet Civelek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

İddianamede, şüphelerin maktulü tekme ve tokatlarla darbettiği, İbrahim Bozdağ'ın yanında bulundurduğu bıçakla Samet Civelek'in göğsüne bir kez sokarak yaraladığı ve Civelek'in hayatını kaybetmesine neden olduğu aktarıldı. İbrahim ve Tuncay'ın olay yerinden hızla kaçtığı, Faruk Aküzüm'ün ise olay yerinde polis ekiplerine teslim olduğu anlatıldı.

İddianamede, daha sonra yakalanan şüphelilerden İbrahim Bozdağ'ın 2 defa polisi aradığının tespit edildiği, şüphelilerin Civelek'i öldürmek için fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları belirtildi. İddianamede, şüpheliler Faruk Aküzüm, Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.