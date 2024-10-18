Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan adayı Filiz Saraç: 'Her zaman sesi kısılanların sesi olduk'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 20:12

Güncelleme: 18.10.2024 - 20:12

İstanbul Barosu, 19-20 Ekim tarihinde olağan genel kurulunu yapacak. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak başkanlık seçimi öncesi yeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç Cumhuriyet'e konuştu. Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu tarafından Mayıs ayında yapılan ön seçimi tanımayarak sonrasında aynı grup ismi ile yapılan ön seçimde aday olarak seçilmişti.

İki yıllık görev sürecinizde hangi projelerinizi yaşama geçirebildiniz?

Öncelikle şunu belirtmek isterim, İstanbul Barosu avukatların meslek örgütü olmasının yanında bir insan hakları kurumu, bir yargı örgütü, benimsediği değerlerle laik hukuk devletinin en önemli savunucusudur. Adaletin, hukukun üstünlüğünün, savunmanın güçlü sesidir. Baroya sahip olmak değil, sahip çıkmak anlayışla hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız çalışmaların bazılarını sıralamak isterim:

6 Şubat depremleri sürecinde baromuzda afet hukuku ve koordinasyon merkezi kurduk. Bütün adliyelerde ayni bağış odaları oluşturduk. Meslektaşlarımızı hukuksal destek için depremden zarar gören illere gittiler. Zarar gören yurttaşlara ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Afet farkındalığı için depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımız için hatıra ormanı oluşturuldu. İstanbul (Çağlayan) Adliyesi başta olmak üzere tüm adliyelerdeki icra sorunları büyük ölçüde çözüldü. Baronet üzerinden dosya çıkarma taleplerinin gönderilmesi ve taramanın hızlandırılması ile dosya çıkarma sorununu ortadan kaldırdık. Dolandırıcılıkta adı kullanılan avukatlara yönelik “Çözüm kurulu” kurduk. Yapılan operasyonlarda birçok çete çökertildi. Adliyeler arası baro servisleri için ilk kez 2023 yılında ihale yaptık ve 2024 yılında ihale uygulamasını devam ettirdik. İBB Meclis kararı ve baromuzla yapılan protokol ile meslektaşlarımızın Bakanlık tarafından 19 aydır ödemesi yapılmayan vekalet ücretlerinin ödenmesi sağlandı. CMK ücretlerinin düşüklüğü ile ilgili diğer barolarla birlikte eylemlilik süreci başlatıldı.

"HUKUKSUZLUKLARA TEPKİSİZ KALMADIK"

Toplumsal davalarda yer aldık. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, avukat Servet Bakırtaş, avukat Dilara Yıldız gibi katledilen meslektaşlarımızın duruşmalarına katıldık. Hatay’ın seçilmiş milletvekili, baromuz üyesi meslektaşımız Ş. Can Atalay ile ilgili süreçte açıklama, suç duyurusu, eylem ve görüşmelerle sürecin hukuka aykırılığı ile mücadele edildi. 25 Kasım, 8 Mart ve 1 Mayıs gibi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına polisin müdahale edebileceği günlerde baroda ilgili merkez ve komisyonlardan kriz merkezi oluşturuldu. Gözaltı ve hukuksuzluklara hukuksal destek verildi. Bunlarla beraber; hayvan hakları, çevre katliamları, Instagram’a erişim engelinde olduğu gibi tüm hukuksuzluklara tepki verildi, karşı duruldu ve suç duyurularında bulunuldu.

"KONUT İÇİN ÇÖZÜM ARIYORUZ"

Yeniden seçilmeniz durumda neler yapmayı hedefliyorsunuz?

Tüm stajyer avukatların ve avukatların çok uygun fiyatlarda sağlıklı, temiz ve kaliteli öğle yemeği yiyebilmesi için, öncelikle üç büyük adliye yakınında Baro lokantası açmak üzere görüşmelerimiz ve planlamalarımıza devam etmekteyiz. İstanbul Barosu yaşam evi projeleri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu evde, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç meslektaşlarımızla, onların anne/babalarının uygun ortam ve koşullarda bakımlarını sağlamak üzere ilk dönemimizde yaptığımız görüşmeleri projelendirerek hayata geçirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Avukatlara uygun bedellerle konut ve işyeri edinmek için çözümler arıyoruz.

"MESLEKTAŞLARIMIZI OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Genç avukatların bir kısmı, ekonomik şartlar altında ezildiklerini ve baronun yeteri kadar yardım alamadığını dile getiriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Baro başta genç meslektaşlar olmak üzere tüm meslektaşların yanındadır. Ekonomik sorunlarda ise avukatlar için yeni iş alanları açılması ve mevcut alanlarda iyileşme sağlanması ile iyileşme olacaktır. Yeni dönemde de uyum yöneticiliği, veri koruma ve gizlilik uzmanlığı, sürdürülebilirlik uzmanlığı gibi yeni iş alanlarında avukatların etkili olması için çalışmalarımızı devam edeceğiz. CMK ücret tarifesi ile ilgili de eylemlilik süreci başladı. Bu da devam edecektir. Meslektaşlarımızı İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda oy kullanmaya davet ediyorum. Baromuz, avukatların ortak sesi olarak toplumsal davalarda da en önde olmuştur. Sesi kısılanların sesi olmuştur. Etkin Baro, Güçlü Avukat diyerek çıktığımız bu yolda, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında, Cumhuriyet değerlerini koruyan, gelişen, gençleşen ve en önemlisi değişen bir baro için mücadeleyi sürdüreceğiz.