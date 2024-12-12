Önce 'namaz' sonra 'ziyaret': Saray'ın danışmanından dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmasını önce 'Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda' ifadeleri ile değerlendirdi ardından yeni bir paylaşım daha yapan Bulut, bu sefer 'namaz' yerine 'ziyaret' ifadesini kullandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Emevi Camii’ni ziyaret eden Kalın’ın camide namaz kıldığı öğrenildi.
Bunun ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İbrahim Kalın'ın Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılması çok önemli bir mesajdır" ifadelerini kullandı.
Gelen tepkilerin ardından Bulut, paylaşımını silerek yeni bir paylaşım yaptı.
Bulut'un yeni paylaşımında 'namaz' ifadesini çıkartıp yerine 'ziyaret' kelimesini kullandığı görüldü.
SEVGİLİ DOSTLAR,— YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) December 12, 2024
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN????öngörüleri ve talimatları doğrultusunda,
BÜYÜK TÜRK MİLLETİMİZİN MİLLİ İSTHBARAT TEŞKİLATININ BAŞKANI İBRAHİM KALIN’ın,
Şam’ı ve EMEVİ Cami’ni ziyaret etmesi,
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ adına VERİLMİŞ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ bir mesajdır????
ANLAYANA! pic.twitter.com/HTaG5DXVW1
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