Önce 'namaz' sonra 'ziyaret': Saray'ın danışmanından dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 12.12.2024 - 22:57

Güncelleme: 12.12.2024 - 22:57

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Emevi Camii’ni ziyaret eden Kalın’ın camide namaz kıldığı öğrenildi.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İbrahim Kalın'ın Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılması çok önemli bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından Bulut, paylaşımını silerek yeni bir paylaşım yaptı.

Bulut'un yeni paylaşımında 'namaz' ifadesini çıkartıp yerine 'ziyaret' kelimesini kullandığı görüldü.