Son Dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da!
Son dakika gelişmesi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.
Emevi Camii’ni ziyaret eden Kalın’ın camide namaz kıldığı öğrenildi. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.
Reuters'ın aktardığı habere göre İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Colani ve El Beşir ile görüşecekleri iddia edildi.
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