Önce silahla yaraladılar sonra darbettiler!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:31

Güncelleme: 06.05.2024 - 10:37

Edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs günü Tepebaşı Mahallesi’nde husumetli iki aile arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Olaya ilişkin güvenlik kamerasının çıktığı görüntüde, hafif ticari araçtan inen birinin ilerlediği, daha sonra kalabalık grup arasında tabanca ve sopalarla ortalığın savaş alanına döndüğü kavganın yaşandığı görüldü.

Olayda tabanca ile yaralanıp yere düşen birinin, iki kişi tarafından yerdeyken sopa ve tekmelerle darp edildiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.