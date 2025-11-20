Önce “Temsil ağımız dünyada ilk 3’te”, ardından “Gereğinden fazla temsilciliğimiz var” dedi: Hakan Fidan’dan aynı gün iki farklı açıklama

Dışişleri Bakanlığının 46 milyar 805 milyon liralık 2026 yılı bütçesi önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken, görüşmelere muhalefet milletvekillerinin eleştirileri ile Fidan’ın yanıtları damga vurdu.

‘TEMSİLCİLİK SAYIMIZ GEREĞİNDEN FAZLA’

Muhalefet gün boyunca çeşitli örneklerle, ‘Dışişleri kadrolarında liyakatsiz atamalar yapıldığını’ ifade ederken, Fidan akşam saatlerinde bu eleştirileri yanıtladı. Hakan Fidan, “Demokrasilerde dışarıdan büyükelçi atamayla ilgili konu siyasi tasarruf, irade meselesi, başka bir tartışma konusudur. Fakat bunu yaparken Amerika ya da başka ülkelerde olduğu gibi kimin önünü tıkıyorsunuz? Bizim Bakanlığımızda Genel Müdür olmuş, sırasını tamamlamış, atanmamış insan yok. Genel Müdür Yardımcısı olmuş, sırası gelmiş, atanmamış insan yok. Dışarıdan bir adam atandı diye... Temsilcilik sayımız zaten gereğinden fazla var, zamanında çok az insan alındığı için bu seçkin diplomatik kadrolar burada, siyasi kadroların hepsi, yani siyasi dairelere bakan arkadaşların hepsi, Genel Müdür Yardımcıları dahil kariyerden gelen arkadaşlar” dedi.

SAYININ YÜKSEKLİĞİNİ ÖNE ÇIKARMIŞTI

Fidan günün erken saatlerinde bütçeyi sunarken ise temsilcilik sayısının yüksek olması üzerinde durmuş, “2002’de 163 olan faal dış temsilcilik sayımız bugün 264’e ulaşmış durumdadır. 148 Büyükelçilik, 14 Daimi Temsilcilik, 99 Başkonsolosluk ve diğer birimlerimizle birlikte Türkiye, dünyadaki en geniş temsil ağlarından birine sahip ilk 3 ülkeden biridir. Artan temsilcilik sayısı ve dış politikamızın genişleyen kapsamı doğrultusunda, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için meslek memuru ve konsolosluk ihtisas memuru alımlarına devam ediyoruz” sözlerini kullanmıştı.

AĞUSTOSTA AFRİKA ÜZERİNDEN TARTIŞILMIŞTI

Öte yandan bu konu ağustos ayında tartışmalara yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısını 12’den 44’e çıkarttığını söylemesi üzerine CHP’nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “Bakkal dükkanı açar gibi her ile üniversite açmak yükseköğrenimde küresel konumumuzu ne kadar etkiliyorsa, her Afrika ülkesine büyükelçilik açmak da dış politikamıza o denli katkı sunuyor. Afrika misyonlarında Büyükelçi ile kaç kişi görevli var, kaçı meslek memuru, meslek memurları ve Büyükelçi o akredite oldukları ülkenin lisanını bihakkın biliyor mu” demişti.

Tan’ın bu açıklamasını Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz sert sözlerle eleştirmiş, Hakan Fidan ise ilerleyen günlerde bir soru üzerine, bu misyonların çokluğu ile yeni işbirliklerine kapı aralandığını söylemişti.