Önce yasaya aykırı olarak erken başlattılar şimdi de süre az diyorlar... Sözleşmede skandal!

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası ile düzenleniyor. Bu yasaya göre, toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü başlanması gerekiyordu. Ancak bu yılki görüşmeler G20 toplantılarına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yurtdışı programı nedeniyle 28 Temmuz’da başlatıldı. Yasaya aykırı olmasın diye de bu toplantıya “hazırlık toplantısı” adı verildi. Ancak bu toplantıda ilk toplantı yapılıyormuş gibi toplu sözleşme takvimi belirlendi. Bu takvime göre de süreç 1 Ağustos’ta hizmet kollarında tekliflerin ön müzakereleri ile başladı. Toplu sözleşme görüşmeleri ilk toplantıda belirlenen bu takvime göre işliyor. Ancak bu yıl hizmet kollarının görüşme günlerinde daha ilk günlerden değişiklik yapılmaya başlandı. Yine belirlenen bu takvime göre 13 Ağustos’ta hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifi değerlendirilecekti. 16 Ağustos’ta da kamu işveren heyeti yani hükümet zam teklifini sunacaktı. Memur konfederasyonları ve sendikalar da bu teklife göre program yapıyorlardı. Ancak dikkat çeken bir gelişme oldu.

YALÇIN’IN AÇIKLAMASI

En fazla üyeli memur konfederasyonu olduğu için “yetkili konfederasyon” konumunda bulunan ve toplu sözleşme masasında sendikalar tarafına da heyet başkanlığı yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın dün sosyal medya hesabından enflasyon verileriyle ilgili paylaşım yaparken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yalçın, “Kamu işvereni, takvime göre ilk teklifini 12 Ağustos’ta sunacak. Diğer toplu sözleşmelerde 22 gün süren müzakerelerin, kanun gereği bu toplu sözleşmede 19 Ağustos’a kadar tamamlanması gerekiyor” dedi. Yalçın’ın bu açıklaması şaşkınlık yarattı.

TAKVİM ÖYLE DEMİYOR

Oysa diğer konfederasyonlara da dağıtılan mevcut takvimde 12 Ağustos’ta teklif sunulacağına dair bir bilgi yok. Mevcut takvimde 12 Ağustos’ta hizmet kollarına ilişkin raporların görüşüleceği belirtiliyor. Yine ilk toplantıda belirlenen takvime göre, müzakerelerin 19 Ağustos’a değil, 22 Ağustos’a kadar devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos’ta son tekliflerin verileceği belirtiliyor. Sonuca göre de ya anlaşma olacak ya da süreç hakem kuruluna taşınacaktı. Takvime göre 23 Ağustos’ta hakeme başvuru süreci başlıyordu. Takvim bu şekilde belirlenmişken, Yalçın’ın açıklaması şaşkınlık yarattı.

KONFEDERASYONLARIN BİLGİSİ YOK

Ayrıca takvimin erkene alındığından diğer konfederasyonların bir bilgisi yok. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım konuyu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sorduklarını “henüz net değil” yanıtını aldıklarını söyledi. Oysa 28 Temmuz’da belirlenen ve konfederasyonlarla da paylaşılan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Çalışma Takvimi’nde” 1 aylık süreç net olarak yer alıyor.

‘FIRSAT’ DEMİŞTİ!

Bu arada dün farklı bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Temmuz’daki ilk görüşmede sürecin erkene alınmasından övgüyle sözetmiş, daha geniş bir sürede müzakere olacağı için bunu “fırsat” olarak nitelendirmişti. Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinin planlanan tarihten 4 gün önce başlamasının kıymetli olduğunu belirterek, “Bu fırsatı hem işveren tarafının hem de yetkili konfederasyon ve sendikaların iyi değerlendireceğine inanıyorum” demişti.