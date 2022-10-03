Önce yengesini öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının eşi Döne Türkmen'i (50) av tüfeği ile öldüren Hasan Türkmen (29), olay yerinden ayrıldıktan süre sonra yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Türkmen, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hasan Türkmen, av tüfeği ile amcasının evinin önüne gelerek, yengesi Döne Türkmen'e ateş etti.
Döne Türkmen vucuduna isabet eden saçmalarla vurularak yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
1 KİLOMETRE SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
Jandarma yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, saat 22.00 sıralarında Hasan Türkmen'i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede, Hasan Türkmen'in yengesini vurduğu av tüfeği ile kendisine ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen'in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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