Sakarya'da iş cinayeti: Minareden düşen işçi hayatını kaybetti
Sakarya’nın Karasu ilçesinde cami minaresinde tadilat yapan Embiya Demirci (35), dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde, Karasu Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. Embiya Demirci tadilat için caminin minaresine çıktı. Dengesini kaybeden Embiya Demirci, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Embiya Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Demirci’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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