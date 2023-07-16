Genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı!
İstanbul Avcılar'da sahne aldığı mekandan çıkan Erkan Doğanay, silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olduğu öğrenilen genç şarkıcı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki bir mekanda, önceki gün saat 23.00 sıralarında sahne aldığı mekandan ayrılan Erkan Doğanay'a (20) yoldan geçen gri renkli bir otomobilden 6 el ateş edildi.
KURŞUNLAR KARNINA VE GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç şarkıcı, taksiyle Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından sanatçının kuzeni ünlü şarkıcı Uygar Doğanay ve yakınları hastaneye akın etti.
YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Genç şarkıcının kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olduğunu belirten yakınları ile ambulans ve hastane görevlileri arasında gerginlik yaşandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınlarının ısrarı üzerine Doğanay, Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için kapsamlı soruşturma başlattı.
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