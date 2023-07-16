ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 02:15
ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü
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Eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.

Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.


ABD silahlı saldırı

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