Önce zile bastı, sonra tetiğe… Evi kurşunladı!
Bursa’da boşanma aşamasında olan eşinin kaldığı eve gelen erkek, üst üste bastığı zile rağmen kapıya kimse çıkmayınca evi kurşun yağmuruna tuttu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., boşanma aşamasında olan eşi Ayşe A.’nın Hamzabey Mahallesi’nde kaldığını öğrendi.
Otomobili ile evin önüne giden Hüseyin A., önce zile bastı. Zil sesine kimse çıkmayınca sinirlenen erkek, evi kurşunladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüseyin A., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde olduğu ve cama çıkmadıkları öğrenilirdi.
Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
- İstanbul'da zincirleme kaza
- Polis meslektaşlarına ateş etti
- Mert Hakan Yandaş'dan sosyal medyada çok sert tepki!
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
- Yıllar sonra gelen itiraf: 'Onlar varsa oynamam dedim'
- 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
- CHP lideri Özel'den ilk açıklama!