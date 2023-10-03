Ondokuz Mayıs Lisesi’nin binası imam hatipe verildi
Samsun İlkadım’daki Ondokuz Mayıs Lisesi yerleşkesinde yer alan ve lisenin laboratuvarlarının da içinde bulunduğu C blok imam hatipe tahsis edildi.
Ondokuz Mayıs Lisesi mezunlarından eczacı Sadi Subaşı, lise mezunlarına dayanışma çağrısı yaptı.
Subaşı yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçek eğitim merkezlerini yok etme politikasında sıra Türkiye’nin en önemli liselerinin başında gelen Ondokuz Mayıs Lisesi’nde mi? Tüm mezunlara sesleniyorum, Ondokuz Mayıs Lisesi Mezunları Derneği öncülüğünde belirlenecek tarih ve saatte okulumuzun bahçesinde toplanarak bu yanlışa dur demeliyiz” dedi.
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