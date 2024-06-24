Onedio'nun yangın 'karikatürü' tepki çekti
Onedio'nun, 20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'in köylerinde çıkan yangın felaketini 'olimpiyat ateşi'ne benzettiği paylaşımı tepki çekti. Söz konusu karikatürün çizeri ise açıklama yaptı.
Sosyal içerik platformu Onedio, Mardin ve Diyarbakır'ın köylerinde çıkan yangınla ilgili bir paylaşım yaptı.
Onedio, 15 yurttaşın ve çok sayıda canlının yaşamını yitirdiği yangınlarla ilgili yayınladığı paylaşımda, "Köylü şirinlerin başlattığı anız olimpiyat ateşi Mardin'e doğru ilerliyor" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada büyüyen tepkilere karşı platform paylaşımını kaldırdı.
ÇİZERDEN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapan karikatürün çizeri Sina Ateş, “Niyetim kimseyi kırmak ya da üzmek değildir hele ki böyle bir olayla… Bu çizimleri yaparken de ne etnik ne de sınıfsal olarak ayrım yapmak asla aklıma gelmemiştir. Yine kalbini kırdığım ve aksini düşündürttüğüm varsa özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
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