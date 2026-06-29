Önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz’e maden ocağı doymadı!

Antalya’nın en önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz (Düden) kaynaklarının 1’inci derece koruma alanındaki kalker ocağının, 21.87 hektardan dört kat artırılarak 90.97 hektara (128 futbol sahası) çıkarılması için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Kırma-eleme tesisinin yıllık kapasitesi de 350 bin tondan 2 milyon 16 bin tona çıkacak. Üretim açık işletme ve patlatmalı yapılacak. Ancak bu yöntemin su kaynağına ve yeraltı sularına zarar vereceğinden kaygı duyuluyor.

Proje dosyasına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Termessos Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 9 Şubat 2023’te, 9 Şubat 2033’e dek geçerli işletme ruhsatı verdi. Maden alanı Antalya kent merkezine yaklaşık 55 kilometre, Döşemealtı ilçe merkezine 35 kilometre, Dağbeli Mahallesi’ne ise yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta.

Projede çalışmaların yılda 12 ay, ayda 25 gün ve günde 16 saat olmak üzere iki vardiya halinde yürütülmesi planlanıyor. Tesiste 30 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Projenin toplam yatırım bedeli ise 76 milyon 376 bin 974 lira olarak açıklandı. Bakanlık tarafından yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından ÇED raporu hakkında karar verilecek.