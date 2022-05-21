Önemli sanatçılar yetişmesine imkan sağlayan Harika Çocuk Yasası, 21 yıldır hiç kullanılmadı
İsmet İnönü döneminde çıkarılan “Harika Çocuk Yasası”yla İdil Biret ve Suna Kan yurtdışında eğitim aldı. İlerleyen yıllarda Fazıl Say’ın da bulunduğu pek çok isim yasadan faydalandı. Ancak yasa 21 yıldır hiç kullanılmadı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, piyano çalışını dinlediği dört yaşındaki İdil Biret’in yurtdışında burslu olarak eğitim alabilmesi için yasal bir düzenleme yapılmasını istedi.
Yasa 1948’de Meclis’e geldiğinde, İnönü, yine bir çocukken adını duyduğu keman virtüözü Suna Kan’ın da yasadan faydalanması için gerekli adımların atılması talimatını verdi. Yasa 1948’de kabul edildi. Biret ve Kan aldıkları bu eğitimle ülke çapında adından söz edilen sanatçılar haline gelirken 1956’da yasanın kapsamı genişletildi. Piyanistler Oya Ünler, Burçin Büke, Fazıl Say ve Yeşim Alkaya gibi pek çok isim bu yasa kapsamında eğitim alma fırsatı buldu.
Söz konusu yasanın yaklaşık 21 yıldır hiçbir şekilde kullanılmadığına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “1948’de çıkarılan Harika Çocuklar Yasası, AKP döneminde hiç işletilmedi. 21 senedir tek bir özel yetenekli çocuğumuza yurtdışı için burs verilmedi” tepkisini gösterdi. Bulut, şunları kaydetti: “Harika gençlerden AKP’nin işini bilen ‘partili gençlerine’ geldik. Eş, dost, akraba yandaş, partili insanlara yüz binlerce dolar tutarında burs verildi. Bunların bir kısmı bakan, bir kısmı milletvekili oldu.”
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