Fazıl Say'dan Kaftancıoğlu'na destek: 'Sevgili Canan'ın kılına dokunamaz kimse'

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:07

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak, konuya ilişkin bir paylaşım da; ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.

İki gün önce babası müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybeden Say, yaptığı sosyal medya paylaşımında; başsağlığı mesajları için teşekkür ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay kararına da tepki gösterdi.

KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU'NA DESTEK

Say, "Biraz toparlanınca yazacağım. Sevgili Canan'ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu'nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz. Tüm başsağlığı dileyenlere şükranlarımla" dedi.

"ASLA YEDİRTMEYİZ"

Say, "Kötüye karşı kazanmak için 'çirkini de yanına alamayacağını ve bunun hepimizde hayal kırıklığı yarattığını, Ekrem İmamoğlu'nun iyi anladığını düşünüyorum. Ona karşı yapılacak hukuksuzca haksızlığın karşısındaysa tabii ki duracağız. Çünkü bu ülkede başta hukuksuzluğa karşıyız" açıklamasını yaparken; "Sevgili Canan'ın yanındayız. Kılına dokundurtmayacağız. Asıl kahramanımız Canan Kaftancıoğlu'dur. Asla yedirtmeyiz" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu’na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen cezaları onandı.