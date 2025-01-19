Öngörülenin 19 katı ama hâlâ bitmedi: Bitmeyen projenin maliyeti katlanıyor
AKP'nin 2013 yılında “1080 günde” bitirme sözü verdiği Ankara-İzmir yüksek Hızlı Tren hattı, 12’nci yılında da tamamlanmadı. DEVA Partili Seda Kâya Ösen, maliyetin altıncı kez güncellenerek 83 milyar TL'ye katlandığını söyledi.
İktidarın 2013’te “1080 günde tamamlanacak” sözüyle başlattığı Ankara-İzmir YHT projesinin maliyeti altıncı kez güncellenerek 83 milyar TL’ye katlandı. Projenin bitirilememesine ve maliyetinin giderek artmasına tepki gösteren DEVA Partili Seda Kâya Ösen, “YHT projesi, yıllardır tamamlanamadığı için maliyeti, öngörülenin tam 19 katına ulaştı” dedi.
‘İKTİDAR YEDİ SEÇİM GEÇİRDİ’
İzmir milletvekili Ösen, “Her dönem Ankara-YHT hattı seçim kampanyasında kullanılıyor. AKP bir proje ile bir Cumhurbaşkanlığı, üç genel, üç de yerel seçim geçirdi, proje hâlâ bitmedi. Bütçede karadelik haline gelen projede 2021 yılı itibarıyla yaşanan maliyet artışlarına baktığımızda durumun vahametini daha iyi anlıyoruz” dedi ve maliyet artışlarını şöyle gösterdi: “2021’de 18.1 milyar TL, 2022’de 24.9 milyar TL, 2023’de 62.1 milyar TL, 2024’te 64.4 milyar TL, 2025’te 83.5 milyar TL.”
“Bu yatırım programları bizlere aslında iktidarın ne denli öngörüsüz hareket ettiğini gösteriyor” diyen Ösen, “Milyarlarca liralık kamu yatırımları kaynakları bu öngörüsüzlüğün kurbanı oluyor” ifadelerini kullandı.
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