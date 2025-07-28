Onlar TV'den CRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer hakkında açıklama

Onlar TV ekibinden gazeteci Şule Aydın, CRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer'in yalnızca birkaç bölüm için sponsor olduğunu açıklarken, "Bu haberlerin herhangi bir yerinde olmamız mümkün değil. Herhangi bir markanın sahibinin özel hayatı boyunca yaptığı şeylerden biz mi sorumlu olacağız" dedi.

Şule Aydın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir kripto varlık şirket var ve bu şirketin sahibi uyuşturucu madde kullanımından gözaltına alınıp tutuklandı. Bu haberlerin herhangi bir yerinde olmamız mümkün değil. Bu haberlerin bu şekilde verilmesi mümkün değil. Bizim sponsorumuz da olabilirdi ama bizim sponsorumuz değil. Yaklaşık 3.5 aydır bu kanalın bir sponsoru yok. Bu kanalın destekçileri var.

Bu şirket 2 ya da 3 program sponsor olmuştu. Herhangi bir markanın sahibinin özel hayatı boyunca yaptığı şeylerden biz mi sorumlu olacağız. Derdiniz burada yapılan habercilik. Hesap vermesi gereken kişi kim burada."