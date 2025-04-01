Onlarca düzensiz göçmen İzmir açıklarında yakalandı!

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.

Onlarca düzensiz göçmen İzmir açıklarında yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:04

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #dikili #sahil güvenlik #İzmir

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