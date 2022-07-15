Önlem alınmadı, hırsızlar talan etti

15 Temmuz 2022 Cuma, 06:18

Beş yıl önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edilen, Mustafa Kemal Atatürk’ü, Başbakan İsmet İnönü’yü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan, İzmir valileri, Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve Erol Ayyıldız’a konut olan 130 yıllık Vali Konağı’nın hali içler acısı...

Mithatpaşa Caddesi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı arasında yer alan, İzmir Vali Konağı, valiliğin isteği üzerine 2017 yılında Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü olan Paşa Konağı ile takas edildi. Yapılan imar değişikliği kapsamında Karantina Mahallesi sınırlarında bulunan Paşa Konağı arazisi, üniversite alanı kullanımından çıkarıldı. Kentsel SİT alanı kararı bulunan yapı kamu hizmet alanına dönüştürüldü. Kararın ardından, 130 yaşında olduğu tahmin edilen ve 1934 yılında İzmir İl Özel İdaresi tarafından satın alındıktan sonra uzun yıllar Vali Konağı olarak kullanılan tarihi bina boşaltıldı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Vali Konağı’na taşınması beklenirken iki yıldır binada restorasyon çalışması yapılmadı. Ön tarafı ve arka sokağı otopark olarak kullanılan bina, kimsesizlerin ve tinercilerin yuvası oldu. Kaderine terk edilen tarihi binaya son olarak hırsızlar dadandı. Su boruları söküldü, tavan ve duvarları tahrip edildi, camlar ve kapıların süslü bölümleri tek tek çıkarıldı.

'SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın aylar önce Vali Konağı için Kültür ve Turizm Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı’na soru önergesi vermişti. CHP'li Bakan, “İzmir’in kent hafızalarından biri olan 130 yıllık Vali Konağı’nın düşürüldüğü bu utançtan kurtulması için bakanlığınız harekete geçecek midir”, “130 yıllık Vali Konağı’nın bu hale gelmesinin sebebi nedir, sorumluları kimlerdir? Harabeye dönen tarihi Vali Konağı’nın içinde bulunduğu bu utançtan kurtarılması için Kâtip Çelebi Üniversitesi neyi beklemektedir?” dedi. CHP’li vekilin önergesini süresi geçtikten sonra cevaplayan Milli Eğitim Bakanlığı, konunun muhatabı olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nu gösterdi. Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin rektörü Saffet Köse ise “İzmir Vali Konağı’nın kültür varlığı olması nedeniyle projelendirme sonrası izin ve onay süreçleri uzun sürmüştür. Rektörlüğümüzce izin ve onay süreçleri tamamlanan binanın projeleri, ihaleye çıkılması için 2021 yılında İzmir Valiliği’ne teslim edilmiştir. İzmir Valiliği tarafından ihale süreçleri devam etmekte olup ihale edilerek yapımına başlanması planlanmaktadır” diye konuştu.

ACİLEN RESTORE EDİLMELİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: Özellikle İzmir’in tarihi miraslarının umursanmaz bir tavırla talan edilmesine göz yumulması veya amacı dışında kullanımlarının önünün açılması ilk değil. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi de geçtiğimiz sene başka alternatif çözümler olmasına rağmen Emniyet müdürlüğü binası yapılmak istenmiş ve İzmirlilerin kurucu değerlerimize ve tarihi miraslarımıza olan hassasiyeti sonucunda şanlı polisimiz için başka kullanışlı bir bina bulunarak AKM’nin özü korunmuştu. Ancak şimdi ise Atatürk, İsmet İnönü ve pek çok İzmir valisini ağırlamış olan Vali Konağı’nın son hali tüm İzmirlileri hayrete düşürmüş ve üzmüştür. Göz göre göre hırsızlık yapılmaya devam edilmesi kabul edilemez. Vali Konağı’na gerekli tedbirler alınarak tarihi dokusunu bozmadan yapılacak bir restorasyonla hak ettiği değer gösterilmeli ve İzmir halkına geri kazandırılmalıdır.