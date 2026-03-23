Önünü kesip, kalbinden bıçakladılar: Genç müzisyen hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi.

Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte kendisi gibi müzisyen olan arkadaşlarını ziyarete gelen Emre Duman'ın önü, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından kesildi.

Duman ile grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Emre Duman, kalbinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyat edilen Emre Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.