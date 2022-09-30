Onur Yaser Can davası başladı: Yakınları salona alınmadı

30 Eylül 2022 Cuma, 11:11

Onur Yaser Can’ın intiharı sonrası dört polis ve bir bilirkişi hakkında başlatılan yargılamanın duruşması, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. "Onur Yaser ve Hatice Can İçin Adalet Platformu" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Onur Yaser Can’ın yakınları ve basının duruşma salonuna alınmadığı ifade edildi. Duruşma büyük salona alındıktan sonra kimlik tespitleriyle başladı. Sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Paylaşımda, "11 yıl aradan sonra, "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozma, yok etme" suçlarından, dördü polis beş kişi hakkında açılan dava başlıyor" denildi.

11 yıl aradan sonra, "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozma, yok etme" suçlarından, dördü polis beş kişi hakkında açılan dava başlıyor.



Onur Yaser Can yakınları ve basın duruşma salonuna alınmıyor.#OnurumuzİçinAdalet pic.twitter.com/xqcWyxUTsu — Onur Yaser Can (@onuryasercan) September 30, 2022

Duruşmadan gelişmeler şu şekilde:

Sanık Yunus Başay ifadesinde, "Çok uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum ama daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Yeni memur olduğum için ekip şoförü olarak çalışıyordum. Gözaltına alınmasını hatırlamıyorum" dedi. Hakim ve savcının ısrarlı sorularına sanık, "Teknik takiple başladı diye hatırlıyorum ama devamını hatırlamıyorum. Şahsı ben mi aldım hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Avukat Mehmet Ümit Erdem'in “Operasyonu kim yürütüyordu, talimatları kim veriyordu?” sorusuna Başay, bir kez daha “Hatırlamıyorum” diyerek yanıt verdi. Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, "Onur Yaser Can'ı siz mi yakaladınız?" sorusuna "Biz yakaladık" yanıtını verdi. Hakim, "Daha önce hatırlamıyorum dediniz" diye uyardı.

Avukat Mehmet Ümit Erdem, Yunus Başay’a “Operasyonu kim yürütüyordu, talimatları kim veriyordu?” diye sordu. Başay, bir kez daha “Hatırlamıyorum” dedi.

Hakim, ifade tutanağının değiştirilmesiyle ilgili “Siz bir tutanak tutup bunu halledebilirdiniz neden belgeyi değiştirme ihtiyacı duydunuz?” diye sordu. Avukat Mehmet Ümit Erdem, "Basit bir tarih hatası için şüpheliyi tekrar şubeye çağırmaya gerek var mıydı?" sorusunu yöneltti.

Başay, “Ekip şefimiz öyle bir karar vermişti” dedi.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda narkotik polisi tarafından gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Can, "Tutanaklarda eksiklik olduğu" gerekçesiyle tekrar karakola çağrılmıştı.

İfadeye çağrılan Can aynı gün intihar etmiş, annesi Hatice Can, oğlunun pantolonunun arka cebinde, üzerinde çıplak aramaya maruz bırakıldığına ilişkin ifadelerin yazılı olduğu bir not bulmuştu.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMİŞTİ

Anne Hatice Can 2014 yılında intihar etmiş, Baba Mevlüt Can ise sağlık sorunlarından dolayı 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Onur Yaser Can’ın intiharıyla ilgili yargılamada iki polis, “evrakta sahtecilik” suçlaması ile iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamada polisler, ayrı ayrı altı yıl beş ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi ise dört polis ve bir bilirkişi hakkında daha suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiş olsa da İstanbul Valiliği, soruşturma izni vermemişti. Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can’ın itirazı üzerine istinaf mahkemesi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı Temmuz 2021’de kaldırdı.