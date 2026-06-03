Otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı: Sürücü AKP'li başkanın kızı çıktı

Kaza, Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan döndüğü belirtilen AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın kızı Avukat Ümran Kaya yönetimindeki 34 EAP 512 plakalı otomobil, Van-Gürpınar kara yolunda seyir halindeyken önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sırasında kontrolden çıkan otomobil, çoban Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Musa Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Yusuf Tunç ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sürücü Ümran Kaya'nın, yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.