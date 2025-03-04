Operasyonda patlayıcı madde ele geçirildi
Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, çok miktarda farklı türlerde uyuşturucu madde ile patlayıcı maddeler ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yaptı.
Ekipler, 124 bin 484 adet sentetik ecza, 3 bin 187 adet ecstasy, 26.29 gram metamfetamin, 102.19 gram narkotik madde, 1 adet ses bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 3 adet sis bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.
Haklarında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.
Etiketler: #eskişehir #uyuşturucu #Operasyon
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