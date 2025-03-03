Başakşehir'de villaya uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:49

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:49

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobilpark ve Asayiş Büro ekipleri, 1. Kısım Mahallesi Güvercin Sokak'taki villalar sitesi çevresinden yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Bölgede yaklaşık üç gün inceleme yapan ekipler, kokunun 3 katlı, perdeleri kapalı bir villadan geldiğini belirledi.

Araştırmalar sırasında bir kişinin villaya girdiğini tespit eden ekipler, adrese düzenlenen operasyonda M.F.Ş'yi (30) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 87 kök Hint keneviri ve satışa hazır 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu serası yetiştiriciliğinde kullanılan ışıklandırma ısıtma ve sulama sistemleri bulundu.

Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiğini değerlendirilen 4 bin 90 lira, 300 dolar ve 2 bin 200 Euro'ya da el koydu.