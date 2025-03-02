Şoför tutuklandı! TIR'a 'uyuşturucu' baskını: Binlerce sentetik hap ele geçirildi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:43

Güncelleme: 02.03.2025 - 16:44

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir TIR'a operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramada 176 tablet halinde toplam 2 bin 464 sentetik hap ele geçirildi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Şüpheli Y.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.