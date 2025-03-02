Şoför tutuklandı! TIR'a 'uyuşturucu' baskını: Binlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin bir TIR'a düzenlediği operasyonda 2 bin 464 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Y.Ç., tutuklandı.

Şoför tutuklandı! TIR'a 'uyuşturucu' baskını: Binlerce sentetik hap ele geçirildi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:43

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir TIR'a operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramada 176 tablet halinde toplam 2 bin 464 sentetik hap ele geçirildi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Şüpheli Y.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

 


Etiketler: #İzmir

İlgili Haberler

İzmir'de acı olay: Nefes borusuna yemek kaçan Sudenaz kurtarılamadı

İzmir'de acı olay: Nefes borusuna yemek kaçan Sudenaz kurtarılamadı
İftar ne zaman? 1 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir itar ve sahur saatleri....

İftar ne zaman? 1 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir itar ve sahur saatleri....
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler