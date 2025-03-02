Şoför tutuklandı! TIR'a 'uyuşturucu' baskını: Binlerce sentetik hap ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin bir TIR'a düzenlediği operasyonda 2 bin 464 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Y.Ç., tutuklandı.
Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir TIR'a operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramada 176 tablet halinde toplam 2 bin 464 sentetik hap ele geçirildi.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Şüpheli Y.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #İzmir
En Çok Okunan Haberler
-
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- Tüm kredi kartlarında limitler değişiyor!