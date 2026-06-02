Operasyonla yakalanmıştı: 'SelçukSpots'un yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı

2.06.2026 19:49:00
DHA
Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği öne sürülen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘yasa dışı bahis’ suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı tespit edildi ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği iddia edildi. 

Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

