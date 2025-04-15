Opet çalışanı Atatürk'e küfretti: Şirketten açıklama geldi

Petrol işletmesi Opet'in bir çalışanı sosyal medya uygulaması üzerinden açtığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfretti. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca şirketten açıklama geldi.

Opet çalışanı Atatürk'e küfretti: Şirketten açıklama geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 20:04

Petrol işletmesi Opet'in bir çalışanı sosyal medya uygulaması üzerinden açtığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfretti. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca şirketten açıklama geldi.

Açtığı yayında Atatürk'e küfreden kullanıcı yüzbinlerce kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. 

OPET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin odağında yer alan şahsın çalıştığı Opet resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:


Etiketler: #opet #mustafa kemal atatürk

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