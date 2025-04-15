Opet çalışanı Atatürk'e küfretti: Şirketten açıklama geldi
Petrol işletmesi Opet'in bir çalışanı sosyal medya uygulaması üzerinden açtığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfretti. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca şirketten açıklama geldi.
Petrol işletmesi Opet'in bir çalışanı sosyal medya uygulaması üzerinden açtığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfretti. Görüntüler sosyal medyada gündem olunca şirketten açıklama geldi.
Açtığı yayında Atatürk'e küfreden kullanıcı yüzbinlerce kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.
OPET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Tepkilerin odağında yer alan şahsın çalıştığı Opet resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Açıklama pic.twitter.com/jJI7Wbym5Q— Opet (@OpetTr) April 15, 2025
Etiketler: #opet #mustafa kemal atatürk
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