Minibüs şoförü önünü kestiği araca halatla saldırıp küfretti

Mersin'de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesen minibüs şoförü, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araca elindeki halatla vurup küfretti.

Minibüs şoförü önünü kestiği araca halatla saldırıp küfretti
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DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:23

Olay, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü ile plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Minibüsün camından diğer sürücüye halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada, içerisinde kadın ve 2 çocuğunun da olduğu otomobilin önünü kesti.

Minibüsten inen şoför, otomobile halatla saldırıp küfürler savurdu. Diğer araç sürücülerinin sakinleştirmeye çalıştığı minibüs şoförü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Polis merkezine giden otomobil sürücüsü, minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs şoförünün otomobilin önünü kestiği, araçtan inerek elindeki halatla araca vurduğu ve küfrettiği görüldü.


Etiketler: #Mersin #halat #şoför

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