Oraj nedir? Oraj soğukları ne anlama gelir?

Yayınlanma: 25.04.2023 - 17:25

Güncelleme: 25.04.2023 - 17:35

Oraj nedeniyle sıcaklıkların düşeceği cuma günü ise İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir

Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

ORAJ SOĞUKLARI NE ANLAMA GELİR?

Gökgürültülü sağanak yağışlara neden olan kumülonimbus bulutları, yer yüzeyinin farklı ısınması, oroğrafik yükselme ve cephesel sistemlerde dinamik olarak yükselmeyle meydana gelir. Elbette bu bulutların oluşması için yer ve yukarı seviyelerde gerekli soğuk hava ile neme gereksinim vardır. Bu bulutlar yerden 20km yüksekliğe kadar ulaşabilir, dolu, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü,şimşek,kuvvetli yağış ve hortumlara neden olur. Hortumlarda dönen havanın hızı saatte 500 km ye kadar ulaşabilir. Gök gürültüsüne neden olan bu bulutlar orta enlemde yazın,tropiklerde ise yıl boyunca görülür. Orta enlem siklonlarında bulunan soğuk cephe üzeri ve onun 100 ila 300 km ilerisi (dry line) bu bulutların oluşum alanlarıdır.

ORAJ BULUTU UÇAKLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Kümülüs bulutları, tabandan tavana doğru dikey bir şekilde gelişen, aşağıdan yukarıya doğru kuvvetli hava akımları oluşturabilir. Oraj bulutu ise daha fazla gelişmiş kümülüs bulutlarını ifade eder. Dikey olarak çok gelişmiş, tepesi örs benzeri bir yapıda görülürler. Oraj bulutu, uçuş esnasında karşılaşılması istenmeyen durumlardan biridir ve meteoroloji birimleri tarafından gerekli talimatlar, hava kontrol görevlilerine iletilir. Yani uçak rotaları belirlenirken oraj riskine dikkat edilir. Oraj riskinin yüksek olduğu durumlarda rötarlar yaşanabilir.